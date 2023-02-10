Кількість загиблих після землетрусу у Туреччині та Сирії вже перевищила 21 тисячу. Землетрус, що стався у понеділок, вже назвали "катастофою століття" у регіоні. Яка ситуація там зараз - у сюжеті Катерини Кравець.

На п'ятий день після смертоносного землетрусу рятувальні роботи на південному сході Туреччини не спиняються ні на мить. В Одабаші - провінція Хатай - врятували семимісячне немовля. Попри шістдесят годин під уламками, дівчинка почувається добре.

А в Антакії з-під завалів витягли жінку, яка залишалася там майже 80 годин.

Рятувальник:

Це було дуже складно. Її придавило стіною. У нашій рятувальній команді є Сулейман, він раніше працював на шахті. Тож порятунок жінки ми довірили йому, він експерт у таких справах.

Батько, постраждалої:

Найважче було - не знати, що з моєю дочкою. Не було жодних звісток. А потім, слава Богу, сусіди сказали, що почули її голос та побігли на звук.

У місті Адияман під уламками семиповерхового готелю шукають дві дитячі волейбольні команди. 24 учні - хлопці та дівчата, найменшим по 11 років - прилетіли на змагання з Кіпру. Разом з ними були десятеро батьків та чотири вчителі з інструктором. Трьох батьків та вчителя врятували після першої серії поштовхів.

Назім Кавусоглу, міністр освіти невизнаної Турецької республіки Північного Кіпру:

Потім нам вдалося витягти з-під завалів іще двох вчителів, але, на жаль, вони не вижили. А під уламками і досі залишаються 33 людини - діти і дорослі.

Ільхамі Більген, родич постраждалого:

Наші будівлі схожі на порох, не можуть встояти під час землетрусів, бачите? Це дуже погано. Я не знаю, що зараз з моїм братом та іншими дітьми. Але ми покладаємо надію на Господа. Може, дітям вдалося потрапити в якусь западину, що утворилася, коли будинок завалився, і вони там зараз живі. Будемо сподіватися на це.

На допомогу турецьким рятувальникам свої пошукові команди відправили Ізраїль, Італія, Малазія, Мексика та Україна.

Реджеп Ердоган, президент Туреччини:

Як ви бачите, роботи з розбирання завалів продовжуються інтенсивно та з великою швидкістю. Кількість зруйнованих будинків сягнула майже шести з половиною тисяч. Наша мета - разом з міністерством довкілля та урбанізації - відбудувати все зруйноване впродовж року. Замість знищених землетрусом багатоповерхівок тут будуть стояти будинки в три-чотири поверхи.

Втім, дехто з місцевих нарікає на бездіяльність влади.

Мехмет Їлдірім, житель міста Адияман:

Коли стався землетрус, тут нікого не було, аж до другого дня взагалі нікого не бачили - ні урядовців, ані поліції, ані армії. Це просто сором! Нас лишили самих, кинули напризволяще усіх мешканців Адияману.

Хакан Танріверді, житель міста Адияман:

Ми намагаємося дати собі раду самотужки. Коли за кілька місяців будуть вибори, хай сюди навіть не пхнуться, бо будуть посоромлені!

У сусідній Сирії - ситуація ще важча. До землетрусу жителі півночі країни, яку контролює опозиція, покладалися переважно на гуманітарну допомогу Заходу. І зараз вони - на межі виживання.

Мазен Аллуш, пресофіцер в Баб-Ель-Хава:

Щойно прибув перший після землетрусу гуманітарний конвой ООН. Це шість вантажівок - тут медикаменти, матраци, намети. За ним послідують інші конвої - з більшим вантажем.

Через стихію поблизу селища Аль-Тлул прорвало дамбу. Затопило навколишні сільсько-господарські угіддя.

Ільван Хумаїді, житель селища Аль-Тлул:

Ситуація трагічна. Землетрус, потім повінь. У селищі залишилося мало жителів. Старші люди та діти виїхали. Нам потрібна допомога - їжа та намети. Тоді б ми змогли пережити це лихо.

Під завалами на півночі Сирії, як і в Туреччині, лишаються тисячі людей. Загальний масштаб катастрофи і досі не беруться оцінювати.