У Грузії зафіксували чотири землетруси за добу [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Грузинські сейсмологи зафіксували чотири землетруси в країні за останні 24 години. Більшість з них сталася на заході Грузії.
Про це повідомляє Національний центр сейсмічного моніторингу Грузії.
За інформацією фахівців, сьогодні, 12 лютого, о 17:55 (15:55 за київським часом) землетрус магнітудою 3,1 стався на півдні країни. Епіцентр розташовувався поблизу міста Ахалкалакі.
При цьому раніше землетруси магнітудами 4,4 та 3,3 були зафіксовані на заході Грузії. В обох випадках епіцентр розташовувався неподалік курорту Бахмаро (селище міського типу в Чохатаурському муніципалітеті краю Гурія).
Сейсмологи додають, що в районі цього ж курорту стався землетрус магнітудою 4,3 і вчора, 11 лютого.
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