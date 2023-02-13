Клуб "Канзас-Сіті Чіфс" втретє виграв Super Bowl [ Редагувати ]
"Канзас-Сіті Чіфс" обіграв "Філадельфію Іглз" з рахунком 38:35 у фіналі Super Bowl) - фінальному матчі північноамериканської Національної футбольної ліги (NFL).
Матч відбувся на арені "Стейт Фарм Стедіум" в Арізоні, гру відвідали близько 72 тисяч глядачів.
Найціннішим гравцем Super Bowl визнали квотербека команди-переможця Патріка Махоумса. Він отримує цей титул вже вдруге (перший був у 2020 році).
"Чіфс" втретє виграють Super Bowl - вони також здобули трофей у 1970 та 2020 роках. "Філадельфія" вигравала у 2018 році.
Цього року хедлайнером шоу на Super Bowl, яке проводиться у перерві, стала співачка Ріанна. Право виконати гімн США перед матчем отримав кантрі-виконавець Кріс Степлтон. На національному телебаченні гру транслював телеканал FOX. Максимальна вартість 30-секундного рекламного ролика під час трансляції Супербоулу сягнула $7 млн.
Супербоул - одна з найпривабливіших спортивних подій у світі, лише у США його дивиться кожен третій американець. Вперше Супербоул пройшов у 1966 році, коли NFL та Американська футбольна ліга (AFL) домовилися про об'єднання та склали дві конференції нової ліги. Відтоді у Супербоулі зустрічаються найкращі команди кожної з конференцій.
Торік Super Bowl виграла команда "Лос-Анджелес Ремс".
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