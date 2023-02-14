Нацгвардійці розповіли про знищення літака Су-25 у битві за Бахмут [ Редагувати ]
Бійці Нацгвардії з переносного зенітно-ракетного комплексу збили російський штурмовик Су-25. Ворожий літак був знищений у битві за Бахмут.
Про це повідомляє Нацгвардія.
"13 лютого о 18:03 вечора в районі Бахмута нацгвардійці "відпрацювали" ворожий літак Су-25, який завдавав ударів по українських позиціях і населених пунктах. В результаті бойової роботи розрахунку з ПЗРК "Перун" ворожий літак було знешкоджено", - йдеться в повідомленні.
Українські бійці розповіли, що вразили ціль з першого пострілу, після чого ворожий штурмовик загорівся і далі почав знижуватися за лінією перетину, доля пілотів невідома.
"Знешкодив російську "сушку" гвардієць строкової служби старший солдат Максим Балута, який на початку війни 6 березня збив перший ворожий літак в Харківській області", - зазначено в повідомленні.
Нацгвардійці додають, що за неповний місяць підрозділом ПЗРК бригади “Спартан” було збито п'ять повітряних цілей в районі Бахмуту. Проте зазнаючи численних втрат, ворог не припиняє наступальних дій на Бахмутському напрямку.
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