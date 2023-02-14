Ізраїль вперше експортуватиме нафту до Європи [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Ізраїль вперше в історії експортує власну нафту до країн Європи. Її було видобуто у родовищі Каріш у східному Середземномор'ї.
Дане родовище є флагманським проектом лондонської компанії "Energean".
"Першу партію нафти за кордон було завантажено в понеділок з плавучої установки для зберігання та розвантаження нафти Energean Power, гігантського судна, яке використовується для розробки газового родовища Каріш", - мсказано в повідомленні.
При цьому плавуча установка "Energean" являється частиною проекту, який був політично суперечливим через розташування на колись спірному морському кордоні між ізраїльськими та ліванськими водами. Пр цьому видобуток нафти там став можливий після угоди, укладеної за підтримки США.
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