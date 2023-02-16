Міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен розпочав свій робочий візит до України. Він планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським та головою МЗС України Дмитром Кулебою. Також він має намір взяти участь у відкритті посольства Ізраїлю у Києві.

Коен опублікував фотографію прибуття до Києва на поїзді.

Я прибув сказати: Ізраїль підтримує Україну та український народ у скрутну хвилину.

Як передає The Times of Israel, Коен розпочав візит з Бучі Київської області.

Ізраїльський міністр також відвідав Бабин Яр у Києві, де у 1941 році розстріляли понад 30 тис. євреїв.

Елі Коен став найвищим ізраїльським чиновником, який відвідав Україну після початку російського вторгнення 24 лютого.

Джерела ізраїльського сайту Walla раніше повідомляли, що українська сторона виставила ізраїльтянам цілий список попередніх умов для візиту міністра, включаючи засудження "російського вторгнення" та надання кредиту у розмірі півмільярда доларів.

Раніше повідомлялося, що Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети та дрони.