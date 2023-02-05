Влада Ізраїлю надасть Україні технології оповіщення про ракети і дрони. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков, передає "Укрінформ".

Це правда. Вони (Ізраїль - ред.) нам це обіцяли", - відповів міністр на питання про журналіста, чи отримає Україна від Ізраїлю технології.

Однак Резніков не уточнив, коли саме ці технології поступлять і як будуть задіяні.