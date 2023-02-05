Україна отримає від Ізраїлю технології оповіщення про ракети й дрони - Міноборони [ Редагувати ]
Влада Ізраїлю надасть Україні технології оповіщення про ракети і дрони. Про це повідомляє міністр оборони Олексій Резніков, передає "Укрінформ".
Це правда. Вони (Ізраїль - ред.) нам це обіцяли", - відповів міністр на питання про журналіста, чи отримає Україна від Ізраїлю технології.
Однак Резніков не уточнив, коли саме ці технології поступлять і як будуть задіяні.
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