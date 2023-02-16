Російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого втратили майже 130 літаків. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у щоденному огляді ситуації в Україні.

За даними британської розвідки, у збройних сил рф станом на лютий 2023 року залишається майже 1500 бойових літаків з екіпажами.

Російська авіація, як і раніше, демонструє низьку ефективність і діє в основному над окупованими територіями. У небі військової авіації РФ успішно протистоїть українська ППО, а на землі через загрозу вибухів на російських аеродромах командування вимушене було розосередити літаки.

У таких умовах, вважають у британському Міноборони, російське командування не розширюватиме використання авіації, оскільки це призведе до "неприйнятних втрат".

У грудні безпілотники атакували авіабазу Дягілєво у Рязанській області, аеродром Енгельс у Саратовській області та аеродром у Курській області. Міноборони рф звинуватило у нападі ЗСУ.

Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) 15 лютого повідомив, що втрати російської авіації становлять 6-8% від довоєнної чисельності. При цьому серед деяких моделей літаків, таких як, наприклад, бомбардувальники Cу-24М та винищувачі Су-30СМ втрати становлять 10-15%.

За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 16 лютого окупанти втратили в Україні 298 літаків і 287 гелікоптерів.

Нагадаємо, напередодні газета The Financial Times з посиланням на західні розвідки повідомляла, що росія стягує авіацію до кордонів України.