росія з початку вторгнення втратила в Україні 130 літаків - Міноборони Британії [ Редагувати ]
Російські війська з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого втратили майже 130 літаків. Про це повідомляє Міністерство оборони Великої Британії у щоденному огляді ситуації в Україні.
За даними британської розвідки, у збройних сил рф станом на лютий 2023 року залишається майже 1500 бойових літаків з екіпажами.
Російська авіація, як і раніше, демонструє низьку ефективність і діє в основному над окупованими територіями. У небі військової авіації РФ успішно протистоїть українська ППО, а на землі через загрозу вибухів на російських аеродромах командування вимушене було розосередити літаки.
У таких умовах, вважають у британському Міноборони, російське командування не розширюватиме використання авіації, оскільки це призведе до "неприйнятних втрат".
У грудні безпілотники атакували авіабазу Дягілєво у Рязанській області, аеродром Енгельс у Саратовській області та аеродром у Курській області. Міноборони рф звинуватило у нападі ЗСУ.
Британський Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) 15 лютого повідомив, що втрати російської авіації становлять 6-8% від довоєнної чисельності. При цьому серед деяких моделей літаків, таких як, наприклад, бомбардувальники Cу-24М та винищувачі Су-30СМ втрати становлять 10-15%.
За даними Генштабу ЗСУ, на ранок 16 лютого окупанти втратили в Україні 298 літаків і 287 гелікоптерів.
Нагадаємо, напередодні газета The Financial Times з посиланням на західні розвідки повідомляла, що росія стягує авіацію до кордонів України.
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