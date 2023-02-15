росія перебазує військові літаки та гелікоптери ближче до кордонів України, що може свідчити про перехід війни до нової фази. Про це повідомляє The Financial Times з посиланням на двох західних чиновників, які мають доступ до розвідданих країн НАТО.

Сухопутні сили рф виснажені, тому кремль у рамках нового наступу може зробити ставку на авіацію. У НАТО вважають, що росія готується розпочати повітряну кампанію, задіявши майже 80% своєї військової авіації, і спробує вивести з ладу протиповітряну оборону України.

Джерела Financial Times кажуть, що через це зміцнення української ППО було пріоритетним на останній зустрічі західних союзників "Рамштайн, відсунувши на задній план тему постачання винищувачів до України.

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Міністр оборони США Ллойд Остін після зустрічі НАТО у Брюсселі 14 лютого заявив журналістам, що наразі не спостерігається ознак нарощування російської авіації біля кордонів України.

Але ми знаємо, що у росії залишається значна кількість авіації в запасі. Саме тому ми наголошуємо, що нам потрібно зробити все можливе, щоб дати Україні якнайбільше можливостей протиповітряної оборони.

Також глава Пентагону США сказав, що не має жодних повідомлень для преси щодо постачання винищувачів Україні.

Українська та західні розвідки неодноразово попереджали, що росія планує новий наступ в Україні, який може бути приурочений до річниці початку вторгнення.

За оцінкою західних спецслужб, яку наводило 13 лютого The Washington Post, росія зараз зосередила в Україні майже 300 тисяч військових, що вдвічі більше, ніж на початку вторгнення.