ЄС може заборонити експорт до рф унітазів та біде - EUobserver [ Редагувати ]
Посли країн Євросоюзу ознайомилися зі 146-сторінковим списком товарів, експорт яких до росії може бути заборонений у рамках десятого пакету санкцій. До нього потрапило обладнання, яке може бути використане для виробництва зброї. Серед інших товарів є чаші унітазів, біде, бачки змивні й інша сантехніка. Про це повідомляє EUobserver.
Також до списку санкцій увійдуть електроніка, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніка, морські камери та рідкісноземельні мінерали, пряжа, світлодіоди, вилкові навантажувачі, машини для сортування листів, димові труби, цегла, шини та пір'я для ручок.
Крім цього, можуть бути обмежені постачання засобів для придушення масових заворушень, зокрема водометні системи та електрошокова зброя.
При цьому, як зазначає EUobserver, російська алмазна та ядерна промисловість не підпадуть під санкції ЄС.
Європейське видання підтвердило інформацію інших ЗМІ щодо санкцій. Під них можуть потрапити іранські структури, 130 росіян, Альфа-банк, Тінькофф-банк та Росбанк. За даними EUobserver, обмеження будуть запроваджені проти RT Arabic та Sputnik Arabic.
Брюссель має намір оголосити десятий пакет антиросійських санкцій у річницю початку вторгнення в Україну. Як повідомляла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, він передбачає обмеження російського експорту на 10 млрд євро.
За інформацією Politico, посли країн Євросоюзу поки що не змогли погодити десятий пакет антиросійських санкцій. Стверджується, що одним зі спірних питань залишаються обмеження на синтетичний каучук російського виробництва.
Нагадаємо, курс рубля обвалився до мінімуму за 10 місяців на тлі чуток про десятий пакет санкцій ЄС.
по темі
У середу, 15 лютого, Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятого пакета санкцій проти росії у зв'язку з агресивною війною проти України
Рада Європейського Союзу вирішила продовжити обмежувальні заходи, спрямовані проти окремих секторів економіки росії
Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції щодо 200 осіб, пов'язаних з рф
У грудні 2022-го країни ЄС, G-7 та Австралія погодили стелю цін на російську нафту у розмірі $60 за барель. І це обмежило прибутки російського нафтового сектору. Проте західні аналіики стверджують - росіяни шукають лазівки і обходять санкції у промислових масштабах.
У неділю, 5 лютого, президент України Володимир Зеленський ухвалив рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо запровадження санкцій проти російської атомної галузі