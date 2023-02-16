Посли країн Євросоюзу ознайомилися зі 146-сторінковим списком товарів, експорт яких до росії може бути заборонений у рамках десятого пакету санкцій. До нього потрапило обладнання, яке може бути використане для виробництва зброї. Серед інших товарів є чаші унітазів, біде, бачки змивні й інша сантехніка. Про це повідомляє EUobserver.

Також до списку санкцій увійдуть електроніка, лазери, радіообладнання, програмне забезпечення, авіоніка, морські камери та рідкісноземельні мінерали, пряжа, світлодіоди, вилкові навантажувачі, машини для сортування листів, димові труби, цегла, шини та пір'я для ручок.

Крім цього, можуть бути обмежені постачання засобів для придушення масових заворушень, зокрема водометні системи та електрошокова зброя.

При цьому, як зазначає EUobserver, російська алмазна та ядерна промисловість не підпадуть під санкції ЄС.

Європейське видання підтвердило інформацію інших ЗМІ щодо санкцій. Під них можуть потрапити іранські структури, 130 росіян, Альфа-банк, Тінькофф-банк та Росбанк. За даними EUobserver, обмеження будуть запроваджені проти RT Arabic та Sputnik Arabic.

Брюссель має намір оголосити десятий пакет антиросійських санкцій у річницю початку вторгнення в Україну. Як повідомляла голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, він передбачає обмеження російського експорту на 10 млрд євро.

За інформацією Politico, посли країн Євросоюзу поки що не змогли погодити десятий пакет антиросійських санкцій. Стверджується, що одним зі спірних питань залишаються обмеження на синтетичний каучук російського виробництва.

Нагадаємо, курс рубля обвалився до мінімуму за 10 місяців на тлі чуток про десятий пакет санкцій ЄС.