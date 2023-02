У середу, 15 лютого, Європейська комісія офіційно запропонувала до схвалення державами-членами десятого пакета санкцій проти росії у зв'язку з агресивною війною проти України. Про це стало відомо під час звернення президента Єврокомісії Урсули фон дер Ляйєн та високого представника ЄС Жозепа Борреля.

Фон дер Ляйєн зазначила, що російський диктатор володимир путін не лише веде жорстоку війну на полі бою, але й злісно атакує мирних жителів, томі він має заплатити за це.

Так, ЄС націлюється на багато промислових товарів, які потрібні росії, і які вона не може отримати з інших країн, таких як Китай. Йдеться про електроніку, спеціалізовані транспортні засоби, деталі машин і двигунів, запчастини для вантажівок і реактивних двигунів, а також товари для будівельного сектору, які можуть застосовувати російські військові, такі як антени чи крани.

Окрім того, ЄС вперше в історії вирішив додати структури третіх країн, які використовуються росією для обходу санкцій.

Так, Іранська Революційна гвардія надає росії безпілотники Shahed для нападу на цивільну інфраструктуру в Україні. Тому ЄС додає сім іранських організацій до списку. Блок готовий і далі вводити санкції проти країн, які постачають росії важливі технології.

До того ж, ЄС запроваджує санкції проти російської машини пропаганди. ЄС пропонуємо внести путінських пропагандистів до санкційного списку на рівні з політичними і військовими керівниками росії. Йдеться про понад 100 нових імен у списку.

Євросоюз також вводить нові заходи для запобігання обходу санкцій.

Вона закликала держави-члени швидко прийняти цей новий пакет санкцій. За її словами, мета полягає в тому, щоб разом із партнерами з G7 запровадити подальші значні санкції до 24 лютого - рівно через рік після того, як путін розпочав свою імперську війну.

For almost a year, Russia’s war of aggression has been sowing death and destruction.



We are making Russia pay.



Today, we are turning up the pressure with a 10th package of sanctions.

