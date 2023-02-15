Курс рубля обвалився до мінімуму за 10 місяців через десятий пакет санкцій ЄС [ Редагувати ]
Курс євро на торгах Московської біржі вдень 15 лютого перевищив 80 рублів - вперше з 25 квітня 2022 року. Надалі курс євро трохи впав.
Долар США на торгах коштує трохи вище 74 рублів. Американська валюта перевищила позначку 74 рублі вперше з 25 квітня 2022 року.
Рубль активно дешевшає до долара та євро на тлі новин про десятий пакет санкцій Євросоюзу проти росії. Він включає нові обмеження проти Альфа-банку, Росбанку, Тінькофф Банку та Фонду національного добробуту рф.
"Дерев'яний" тягне вниз і падіння цін на нафту.
Динаміка курсів валют проти рубля
Російська валюта почала знижуватися до євро та долара наприкінці грудня 2022 року. 21 грудня курс євро перевищив позначку 75 рублів, а долар - 70 рублів. Падіння рубля почалося після того, як країни Заходу погодили запровадження стелі цін на російську нафту.
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