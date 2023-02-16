Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) зупинила другу фазу розслідування про походження коронавірусу через проблеми зі збиранням даних у Китаї. Про це журналу Nature заявила епідеміолог в організації Марія ван Керкхове.

За її словами, ВООЗ планувала проводити роботу поетапно, але цей план змінився.

Другої фази (розслідування - ред.) не існує... Політика в усьому світі дійсно перешкоджала прогресу в розумінні походження (коронавірусу - ред.).

Марія Ван Керкхове уточнила, що гендиректор ВООЗ Тедрос Аданом Гебрейєсус продовжує безпосередньо взаємодіяти з китайськими чиновниками, щоб "спонукати Китай бути більш відкритим і ділитися даними".

Крім того, співробітники ВООЗ зв'язалися з китайським центром контролю та профілактики захворювань, щоб спробувати налагодити співпрацю.

Ми дуже, дуже хочемо мати можливість працювати там із нашими колегами.

За словами дослідників, яких цитує Nature, минуло надто багато часу, щоб зібрати низку даних, необхідних для точного визначення джерела походження вірусу. Однак вони розчаровані тим, що розслідування "не просувається вперед", тому що розуміння того, як відбулося перше зараження, важливе для запобігання майбутнім спалахам.

ВООЗ називала найбільш імовірною версією походження коронавірусу його передачу від кажанів через проміжну тварину. У 2021 році США заявляли про наявність доказів лабораторного походження COVID-19, але американська розвідувальна спільнота так і не дійшла єдиного висновку про появу вірусу.

На початку грудня 2022 року ВООЗ повідомила про імунітет до COVID-19 у 90% населення світу.