ВООЗ повідомила про імунітет до COVID-19 у 90% населення світу [ Редагувати ]
Не менше 90% світового населення виробили імунітет до коронавірусу. Про це повідомив голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Адхан Гебрейєсус. За його словами, це сталося завдяки вакцинації або тому, що людина перехворіла на коронавірус раніше.
За оцінками ВООЗ, щонайменше 90% населення світу в даний час мають деякий рівень імунітету до SARS-CoV-2 через попередню інфекцію або вакцинацію.
За словами гендиректора ВООЗ, за 21-27 листопада від COVID-19 померло понад 8,5 тис. осіб.
Це неприйнятно через три роки після початку пандемії, коли ми маємо так багато інструментів для запобігання інфекціям та порятунку життів.
Однак кількість щотижневих випадків смерті від коронавірусу за останні п'ять тижнів трохи скоротилася.
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