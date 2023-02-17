Зеленський призначив Брижинського головою Чернігівської міської військової адміністрації [ Редагувати ]
Президент України Володимир Зеленський призначив головою Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського - колишнього командира 93-ї механізованої бригади "Холодний яр". Відповідне розпорядження опубліковане на сайті глави держави.
Призначити БРИЖИНСЬКОГО Дмитра Володимировича начальником Чернігівської міської військової адміністрації Чернігівського району Чернігівської області.
Брижинського призначили головою Чернігівської МВА після того, як мера Чернігова Владислава Атрошенка суд усунув з посади.
Брижинський звільнився з ЗСУ восени минулого року. Перейшов на роботу до Чернігівської ОВА радником голови ОВА В'ячеслава Чауса.
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