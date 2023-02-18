До кінця лютого Пекін представить план політичного врегулювання війни в Україні. Про це, виступаючи на 59-й Мюнхенській конференції з безпеки, заявив 18 лютого голова канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю (ЦК КПК), член Політбюро Ван І.

Китай представить документ з викладом позиції щодо політичного врегулювання українського питання. У позиційному документі ми повторимо пропозиції, зроблені головою КНР Сі Цзіньпіном, у тому числі про необхідність поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватись мети та принципів Статуту ООН, про необхідність серйозно ставитися до законних побоювань у сфері безпеки та підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню.

За словами Ван І, Китай в українському питанні "твердо стоїть на стороні миру та діалогу".

Ми переконані, що цю кризову ситуацію можна врегулювати лише шляхом мирних переговорів... Ми працюватимемо з усіма сторонами та робитимемо постійні зусилля. Доти, доки [в Україні] не настане мир. Китай підтримуватиме зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню кризи. І хотілося б нагадати, що ядерної війни не повинно статися, у ній ніхто не здобуде перемоги.

За словами китайського дипломата, у ситуації, що склалася, необхідно "не допустити атак на АЕС і ядерні об'єкти, які використовуються в мирних цілях", оскільки удари по такій інфраструктурі "обернулися катастрофою".

Ван І також нагадав, що Пекін виступає проти застосування хімічної або біологічної зброї за будь-яких обставин.

Член Політбюро ЦК КПК додав, що наближається річниця початку російського вторгнення в Україну. За словами Ван І, "деякі [політичні] сили, можливо, не бажають матеріалізації мирних переговорів", оскільки "переслідують власні стратегічні цілі".

Ми продовжимо сприяти справі миру... Ми не підливаємо олію у вогонь і проти того, щоб хтось отримував для себе вигоду з цієї кризи.

Нагадаємо, лідер Китаю виступить з "промовою про мир" у річницю вторгнення рф в Україну.