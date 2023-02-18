Китай у лютому представить мирний план щодо України - член Політбюро ЦК КПК Ван І [ Редагувати ]
До кінця лютого Пекін представить план політичного врегулювання війни в Україні. Про це, виступаючи на 59-й Мюнхенській конференції з безпеки, заявив 18 лютого голова канцелярії комісії з закордонних справ Центрального комітету Компартії Китаю (ЦК КПК), член Політбюро Ван І.
Китай представить документ з викладом позиції щодо політичного врегулювання українського питання. У позиційному документі ми повторимо пропозиції, зроблені головою КНР Сі Цзіньпіном, у тому числі про необхідність поважати територіальну цілісність і суверенітет, дотримуватись мети та принципів Статуту ООН, про необхідність серйозно ставитися до законних побоювань у сфері безпеки та підтримувати всі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню.
За словами Ван І, Китай в українському питанні "твердо стоїть на стороні миру та діалогу".
Ми переконані, що цю кризову ситуацію можна врегулювати лише шляхом мирних переговорів...
Ми працюватимемо з усіма сторонами та робитимемо постійні зусилля. Доти, доки [в Україні] не настане мир. Китай підтримуватиме зусилля, які сприятимуть мирному врегулюванню кризи. І хотілося б нагадати, що ядерної війни не повинно статися, у ній ніхто не здобуде перемоги.
За словами китайського дипломата, у ситуації, що склалася, необхідно "не допустити атак на АЕС і ядерні об'єкти, які використовуються в мирних цілях", оскільки удари по такій інфраструктурі "обернулися катастрофою".
Ван І також нагадав, що Пекін виступає проти застосування хімічної або біологічної зброї за будь-яких обставин.
Член Політбюро ЦК КПК додав, що наближається річниця початку російського вторгнення в Україну. За словами Ван І, "деякі [політичні] сили, можливо, не бажають матеріалізації мирних переговорів", оскільки "переслідують власні стратегічні цілі".
Ми продовжимо сприяти справі миру... Ми не підливаємо олію у вогонь і проти того, щоб хтось отримував для себе вигоду з цієї кризи.
Нагадаємо, лідер Китаю виступить з "промовою про мир" у річницю вторгнення рф в Україну.
по темі
У президента США Джо Байдена зараз не планується зустріч із українським колегою Володимиром Зеленським
У п'ятницю, 17 лютого, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна робить все для того, щоб покращити своє озброєння
Під час запланованого на 21 лютого послання до Федеральних зборів володимир путін може запропонувати змінити статус воєнної кампанії в Україні. Замість "спеціальної воєнної операції" з незрозумілим правовим статусом президент рф може оголосити описану російськими законами "контртерористичну операцію"
Китайський лідер Сі Цзіньпін планує виступити з "промовою про мир"
Президент України Володимир Зеленський виступив зі зверненням до норвезького Стортингу (парламенту - ред.), де в четвер, 16 лютого, уряд представляє п'ятирічний пакет допомоги Україні на 75 млрд норвезьких крон (майже $7,3 млрд)