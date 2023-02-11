Влада Китаю розглядає можливість збільшення запасів ядерних боєголовок до 2035 року втричі - до 900 одиниць. Про це повідомило японське агентство Kyodo із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників агенства, таке рішення к Пекіні ухвалили через напружені відносини зі США через Тайвань.

Джерела стверджують, що кількість ядерних боєголовок на озброєнні Китаю, ймовірно, зросте до 550 у 2027 році, коли відзначатиметься 100-річчя заснування збройних сил країни, і збільшиться до 900 у 2035-му.

За словами джерел в уряді Китаю, план, розроблений Народно-визвольною армією, вже схвалив президент Сі Цзіньпін, а також голова збройних сил.

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У листопаді 2022 року Пентагон підготував звіт, згідно з яким Китай нібито планує до 2035 року збільшити кількість ядерних боєголовок до 1500 одиниць, щоб кинути виклик США. За даними на 2020 рік, у Китаї було 200 ядерних боєголовок.

Китай вважає Тайвань своєю територією. Офіційні особи Китаю постійно наголошують, що Тайвань має повернутися "в обійми батьківщини".

Конфронтація США та КНР щодо острова загострилася, після того, як у серпні 2022 року спікерка Конгресу США Ненсі Пелосі відвідала Тайвань.

У лютому Пентагон виявив китайський аеростат у небі над США. Через це держсекретар США Ентоні Блінкен відклав візит до КНР. Китайська влада заявляла, що об'єкт використовувався для метеорологічних досліджень, у США вважають, що він був запущений для розвідки.

Напередодні, 10 лютого, у США заявили про збитий літальний об'єкт над Аляскою.