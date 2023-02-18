Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що НАТО не дають деяких видів зброї. Зокрема це стосується фосфорних та касетних бомб.

Про це повідомляє BILD.

У відповідь на прохання міністра інфраструктури України Олександра Кубракова, який попросив західні країни надати ЗСУ фосфорні та касетні боєприпаси, Столтенберг наголосив, що ці види зброї НАТО не надає.

"НАТО не рекомендувало і не постачало ці види зброї. Ми постачаємо артилерію та інші види озброєнь, але не касетні бомби", - сказав генсек.