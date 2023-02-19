На Херсонщині снаряд влучив у подвір'я: загинули троє людей, четверо поранені [ Редагувати ]
У селі Бургунка Бериславського району Херсонської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинули троє людей, ще четверо поранені. Про це повідомила Херсонська ОВА.
На жаль, кількість постраждалих через російський обстріл села Бургунка Бериславського району збільшилася. На цю годину (13:06 - ред.) відомо про 8 постраждалих, з яких 3 - це діти.
В оселі, в подвірʼя якої влучив ворожий снаряд, постраждали 7 осіб. На місці трагедії загинули троє людей - батько, мати та дядько. Поранення дістали четверо осіб, - бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.
Усіх поранених доставили до медичного закладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.
Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав у своєму телеграм-каналі, що "у Бургунці зараз пекло". Херcонська ОВА повідомила, що у ранок неділі російська армія вкрила село масованим артилерійським вогнем.
по темі
Внаслідок удару російської артилерії у селі Зміївка Бериславського району загинуло подружжя. Один снаряд влучив прямо в їхню оселю. Ще один російський удар забрав життя 70-річної мешканки Херсона просто серед вулиці
На Херсонщині через обстріл окупованої Нової Каховки сталася пожежа на території яхт-клубу "Maxim marine". Судячи з кадрів, які викладають у соцмережі місцеві мешканці, щонайменше один човен згорів, а будівля клубу зазнала пошкоджень
В окупованому Бердянську палає база відпочинку "Райський куточок", де розташовувався шпиталь російських вояків. Про це повідомляє міськрада з посиланням на місцевих жителів
У Сєвєродонецьку окупанти гордо звітують - мовляв, накрили лігво українських "біотерористів"! На підтвердження своїх міфів навіть показують на камеру докази - нібито американські інструкції: Як аграріям тренувати бойових бджіл!
У повітряних силах Збройних сил вважають, що 23-24 лютого можливі провокації росії та ракетні обстріли, українські захисники готуються "на кожен день"