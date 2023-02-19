У селі Бургунка Бериславського району Херсонської області внаслідок ворожого артилерійського обстрілу загинули троє людей, ще четверо поранені. Про це повідомила Херсонська ОВА.

На жаль, кількість постраждалих через російський обстріл села Бургунка Бериславського району збільшилася. На цю годину (13:06 - ред.) відомо про 8 постраждалих, з яких 3 - це діти.

В оселі, в подвірʼя якої влучив ворожий снаряд, постраждали 7 осіб. На місці трагедії загинули троє людей - батько, мати та дядько. Поранення дістали четверо осіб, - бабуся, дорослий чоловік, 10-річна дівчинка та 8-річний хлопчик.



Усіх поранених доставили до медичного закладу, де лікарі надають їм необхідну допомогу.

Раніше голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін написав у своєму телеграм-каналі, що "у Бургунці зараз пекло". Херcонська ОВА повідомила, що у ранок неділі російська армія вкрила село масованим артилерійським вогнем.