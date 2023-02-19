Китай зіткнеться з серйозними наслідками, якщо вирішить передавати зброю росії для війни проти України.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, повідомляє Sky News.

"Ми дуже стурбовані тим, що Китай розглядає можливість надання летальної підтримки росії в її агресії проти України, і я ясно дав зрозуміти, що це матиме серйозні наслідки у наших відносинах", - зазначив Блінкен за підсумками переговорів із китайським колегою Ван І.

Він також додав, що президент США Джо Байден неодноразово попереджав про це голову КНР Сі Цзіньпіна.