Логотип багатьма улюбленої Windows XP тепер вважається культовим та одним із самих впізнаних у світі. Але він міг виглядати зовсім інакше.

Креативний директор Frog Design Кейсі Поттер заявив, що на початку 2000-х років вони створили багато різних прототипів логотипів для нової операційної системи Microsoft.

"Логотипу Windows необхідно було зберегти впізнаваність бренду, який він накопичив за свою довгу історію. Одночасно треба було виразити еволюцію до більш гнучкого та зручного підходу. У результаті Frog Design придумав 50 різних логотипів для технологічного гіганта, які були відсіяні на шляху до ідеального значка Windows XP", – прокоментував Кейсі Поттер.

Ви можете побачити дизайни логотипів нижче, і це справді захоплююче бачити, наскільки унікальними є деякі з цих версій.

Припинення підтримки Windows XP

Windows XP навіть через два десятиліття після першого випуску все ще залишається однією з найпопулярніших операційних систем Microsoft. Microsoft офіційно припинила підтримку XP на початку квітня 2014 року, але станом на 2022 рік на Windows XP працюють приблизно 3% комп’ютерів по всьому світу, тобто приблизно 1,5 мільйона пристроїв.

Звісно, деякі користувачі не бажають відмовлятися від звичної зручної ОС, але у наш час використання XP становить величезний ризик для кібербезпеки, оскільки воно застаріле та незахищене від останніх кібератак.

Раніше ми повідомляли про те, як раніше був викрадений код Windows XP.