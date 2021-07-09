Microsoft выпустила коллекцию ностальгических фонов Microsoft Teams в рамках челленджа #ThrowbackThursday. Новые фоны вдохновляются классическими элементами операционной системы Windows XP: включая MS Paint, Скрепыша из пакета Microsoft Office 97, тему выигрыша в Солитере "Пасьянс-Косынка", а также знаменитый фон "Безмятежность" в современной обработке.

Обои Windows XP были немного отредактированы. Microsoft объясняет, что они сместили тени, смягчили облака и добавили одуванчиков в поле.

Многие подумали, что эти фоны намекают на возвращение неких классических тем или функций из прошлого, вроде того же Скрепыша. Увы, эти фоны предназначаются в качестве сменных тем для Microsoft Teams — корпоративной платформы, которая используется для рабочих чатов и видео конференций.

"Нет, Скрепыш не будет частью Microsoft 365. Мы можем только надеяться, что этот портрет в высоком разрешении в качестве вашего следующего фона в Teams принесет немного радости для вашей следующей встречи", - сообщает блог Microsoft.

Четыре фона можно использовать для своего рабочего стола и скачать их можно бесплатно из официального сайта.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как Windows напоминает о "скорой смерти". А также Windows XP запустили на iPhone.