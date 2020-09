Windows XP – одна из самых долгоживущих операционных систем Microsoft. Несмотря на ее окончательное закрытие в 2014 году, по миру до сих пор ею пользуется 1% из общего числа владельцев компьютеров – настолько она полюбилась многим.

На выходных случилась утечка исходного кода старой Windows XP. Хакеры украли интеллектуальную собственность Microsoft и выложили "исходники" WinXP SP1 на всеобщий доступ.

К примеру, с ними может ознакомиться любой желающий на популярном сообществе 4chan, сообщает Gizmodo. Более того, оттуда исходники "ушли" на торренты и популярный файловый обменник Mega.

The Windows XP SP1 source code leak looks pretty legit



Thanks to @RoninDey for confirming https://t.co/A2Ap1fKX5x