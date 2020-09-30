Windows XP – одна из самых долгоживущих операционных систем Microsoft. Несмотря на ее окончательное закрытие в 2014 году, по миру до сих пор ею пользуется 1% из общего числа владельцев компьютеров – настолько она полюбилась многим.

На выходных случилась утечка исходного кода старой Windows XP. Хакеры украли интеллектуальную собственность Microsoft и выложили "исходники" WinXP SP1 на всеобщий доступ.

К примеру, с ними может ознакомиться любой желающий на популярном сообществе 4chan, сообщает Gizmodo. Более того, оттуда исходники "ушли" на торренты и популярный файловый обменник Mega.

The Windows XP SP1 source code leak looks pretty legit



Thanks to @RoninDey for confirming https://t.co/A2Ap1fKX5x — Greg Linares (@Laughing_Mantis) September 24, 2020

Утечка является настоящей сокровищницей как для хакеров, так и для исследователей безопасности. К примеру, эти профессионалы смогут почерпнуть из кода Windows XP немалый объем информации.

Пользователи почти наверняка начнут реконструировать исходный код, чтобы увидеть, как он работает.

Рабочий стол Windows XP

Трудно сказать, насколько эта утечка представляет угрозу для пользователей Windows 10, поскольку все версии операционных систем работают на одном ядре NT, пусть и с серьезными изменениями.

Для компьютерных энтузиастов утечка позволит собрать некоторые интересные "форки" Windows XP, поддерживающих современное оборудование, или его можно использовать для улучшения уровней совместимости и эмуляции с Linux или macOS.

А злоумышленники смогут обучиться новым приемам работы с дырами в безопасности для Windows, что позволит им написать более опасные трояны для взлома компьютеров.

Стоит также отметить, что утечка содержит в себе не только исходный код Windows XP, но и других устаревших ОС Microsoft. В их числе:

MS DOS 3.30

MS DOS 6.0

Windows 2000

Windows CE 3

Windows CE 4

Windows CE 5

Windows Embedded 7

Windows Embedded CE

Windows NT 3.5

Windows NT 4

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Microsoft первое время старалась не комментировала ситуацию. Однако известный американский обозреватель Пол Таррот (Paul Thurrott) сумел получить ответ от представителя компании: "Мы расследуем произошедшее".

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