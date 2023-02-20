Сьогодні, 20 лютого, у турецькій провінції Хатай, яка знаходиться поблизу кордону з Сирією, зафіксували чергові сильні землетруси.

Про це заявили в Управлінні із запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, передає Gazete Duvar.

У відомстві зазначили, що поблизу кордону з Сирією було зафіксовано землетрус магнітудою 6,4 і через три хвилини там стався ще один - магнітудою 5,8.

При цьому осередок першого землетрусу залягав на глибині 16 кілометрів. Поштовхи відчувалися у всій провінції.

Турецькі ЗМІ вже пишуть, що через землетрус є руйнування, але офіційні джерела поки що не підтверджують цю інформацію.