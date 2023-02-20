Голова Офісу президента України Андрій Єрмак розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" подробиці історичного візиту до Києва президента США Джо Байдена.

"Візит Джо Байдена означає, що США з нами та будуть до нашої перемоги. Вони не просто впевнені, вони вірять, що Україна переможе. Сьогодні ми почули від президента США Джо Байдена, що Україна буде мати все необхідне для того, щоб перемогти в цій війни і звільнити свої території. Це головне і це відбувається напередодні одного року", - каже глава ОП.

Єрмак зазначив, що президент США на пресконференції з Володимиром Зеленським нагадав, що він був одним із перших хто говорив з Зеленським 24 лютого.

"Ніхто не знав, що буде далі відбуватися, але героїчний супротив та боротьба української нації продовжує надихати весь світ. Сьогодні ми отримали чергове та дуже яскраве підтвердження від Американського президента", - каже Єрмак.

Андрій Єрмак сказав, що візит Байдена в Україну готувався довго.

"Візит готувався в режимі великої конфіденційності. Тому мало хто про це знав, але ті люди які знали провели професійну роботу. Хотів би подякувати Джейку Саллівану (помічник президента Джо Байдена - ред.). Це дуже потужна та професійна людина", - додав Єрмак.

Голова Офісу президента зазначив, що візит Байдена пришвидшує багато процесів.

"Це отримання тої зброї і всього того, чого потребують наші військові. Аби ми утримували наші позиції і деокуповувати наші території", - сказав Єрмак.

Єрмак впевнений, що Америка буде з Україною до самої нашої перемоги.