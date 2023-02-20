У понеділок ввечері, 20 лютого, в ефірі телемарафону "Єдині новини" на телеканалі "Інтер" воєнний кореспондент Руслан Сміщук розповів про те, що відбувається на фронті та як минув цей день на тлі візиту президента США Джо Байдена в Україну.

Тут, на Сході, триває вкрай важка фронтова зима. Наразі росіяни тиснуть на достатньо широкій ділянці фронту, від Харківщини до Вугледару. І от на цій ділянці є особливо напружені зони. Перше - це в районі Кремінної. Там стріляє все, бої ведуться від короткої дистанції до перестрілок в окопах, до постійних обмінів артилерійськими ударами. Деякі позиції іноді просто переходять із рук в руки. Далі вже така традиційно напружена, вкрай важка точка, - це Бахмут.

"Попри шалені втрати росіяни продовжують застосовувати тактику, яку вони й самі вже почали називати "м'ясні штурми". Цими хвилями штурмової піхоти вони раз за разом просто розходують боєкомплект і потроху намагаються видавлювати українських захисників. Отримують шалений опір. Але це вкрай важка ділянка і там постійно йдуть тяжкі бої", - додав він.