Байден прибув до Польщі [ Редагувати ]
У понеділок, 20 лютого, президент США Джо Байден після відвідин Києва прибув до польського Жешува. Після цього він літаком відправить до Варшави й там зустрінеться з польським лідером Анджеєм Дудою. Про це пише "Польське радіо".
Зустріч Байдена та Дуди відбудеться 21 лютого. Відзначається, що це вже другий візит американського президента до Польщі. Він також пов'язаний із вторгненням росії в Україну.
Попередньо, у Байдена та Дуди запланована зустріч тет-а-тет, а після відбудеться прес-конференція. Окрім цього має відбутись зустріч з лідерами Бухарестської дев'ятки, тобто країн східного флангу НАТО.
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