У понеділок, 20 лютого, президент України Володимир Зеленський звернувся до українців у вечірньому відеозверненні.

Саме зараз і саме в Україні вирішується доля світового порядку, який заснований на правилах, на людяності, на передбачуваності. І сьогодні ми з Президентом Байденом говорили, зокрема, про те, як уже цього року зробити все для нашої спільної перемоги у війні, що була розпочата росією.

"Конкретні кроки для цього відомі. Наші оборонні потреби для цього відомі. Які активні дії для цього потрібні – дії передусім наших воїнів на фронті, – теж добре відомо нашим партнерам. Потрібна лише рішучість", - сказав він.

Сьогодні я побачив таку рішучість Президента Байдена та Сполучених Штатів Америки. І я хочу подякувати пану Президенту за цей його візит і за переговори – дійсно корисні.

"Дякую також від імені всіх українців усім американцям – звичайним людям і лідерам громад і спільнот, членам Конгресу від обох партій і всім членам команди Президента Байдена – за те, що наші відносини, між Україною та Америкою, досягли історично найзмістовнішого рівня. Нас можна назвати справжніми союзниками, і наше союзництво з Америкою дійсно зміцнює світ", - додав Зеленський.