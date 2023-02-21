Керівника промоушену NFC та чемпіона світу з греплінгу та джиу-джитсу Відаді Марданова застрелили в дагестанському Дербенті. Про це повідомив ТАСС.

Відаді Марданова застрелили рано-вранці поруч з його будинком. Одного з підозрюваних уже затримали.

За версією слідства, в ході масової бійки між жителями Махачкали та Дербента один з учасників конфлікту кілька разів вистрілив з мисливської рушниці в землю. Через рикошет куля влучила у 36-річного Марданова, від чого той помер вдома.

За підозрою у скоєнні злочину затримано 27-річного мешканця Дербента, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.

Марданов керував лігою NFC, де проводилися сутички з греплінгу та поєдинки зі змішаних єдиноборств. Також він був тренером з єдиноборств.

Відаді Марданов