У Дагестані під час розборок вбили чемпіона світу з греплінгу [ Редагувати ]
Керівника промоушену NFC та чемпіона світу з греплінгу та джиу-джитсу Відаді Марданова застрелили в дагестанському Дербенті. Про це повідомив ТАСС.
Відаді Марданова застрелили рано-вранці поруч з його будинком. Одного з підозрюваних уже затримали.
За версією слідства, в ході масової бійки між жителями Махачкали та Дербента один з учасників конфлікту кілька разів вистрілив з мисливської рушниці в землю. Через рикошет куля влучила у 36-річного Марданова, від чого той помер вдома.
За підозрою у скоєнні злочину затримано 27-річного мешканця Дербента, вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді взяття під варту.
Марданов керував лігою NFC, де проводилися сутички з греплінгу та поєдинки зі змішаних єдиноборств. Також він був тренером з єдиноборств.
Відаді Марданов
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