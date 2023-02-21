Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва [ Редагувати ]
Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні прибула до Києва з польського Перемишля. Про це повідомило італійське агентство ANSA.
У Мелоні запланована поїздка до Бучі та Ірпеня, постраждалих від російського вторгнення, а також зустріч із президентом Володимиром Зеленським.
Я думаю, що правильно бути тут, щоб підтвердити позицію італійського уряду і, можливо, також особисто усвідомити, що потрібно людям, які борються за свободу. Завжди по-іншому бачити на власні очі, я думаю, це також допомагає італійцям зрозуміти.
"Doveroso essere qua per ribadire la posizione del governo italiano e rendersi conto di quel che serve a un popolo che si batte per la libertà". Così Giorgia Meloni scendendo dal treno: "È diverso vedere con i propri occhi credo che aiuti anche gli italiani a capire". #ANSA pic.twitter.com/g3fU9RWnAa— Agenzia ANSA (@Agenzia_Ansa) February 21, 2023
Це перший візит прем’єр-міністра Італії за час повномасштабної війни, він приурочений до роковин російського вторгнення в Україну.
Напередодні Мелоні зустрілася у Польщі з президентом Анджеєм Дудою та прем'єр-міністром країни Матеушем Моравецьким.
Раніше ЗМІ писали, що своїм візитом Мелоні скористається, щоб засвідчити підтримку Римом Києва, а також оголосити про шостий пакет військової допомоги, схвалений італійським урядом.
Нагадаємо, Італія та Франція закуплять для України 700 зенітних ракет Aster-30 для ЗРК SAMP-T.
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