Міністр оборони Франції Себастьян Лекорню провів у Римі переговори зі своїм італійським колегою Гвідо Крозетто, під час яких домовилися придбати для України 700 зенітних ракет Aster-30 для систем протиповітряної оборони SAMP-T. Про це повідомляє французьке видання l'Opinion.

Міністри домовилися закупити для України 700 зенітних ракет Aster-30 на суму майже 2 млрд євро.

Глава Міноборони Лекорню написав у Twitter, що обговорив з італійським міністром низку питань, серед яких - продовження підтримки України.

Сьогодні у Римі ми погодили спільний намір продовжувати підтримувати Україну, захищати Середземне море від нових загроз і збільшувати наші спільні виробничі потужності, зокрема у сфері протиповітряної оборони.

Напередодні Нижня палата парламенту Італії схвалила декрет уряду щодо постачання Україні військової допомоги до кінця 2023 року. До нового пакету допомоги увійдуть керовані ракети Aspide. Йдеться про постачання чотирьох повних комплексів ЗРК SAMP-T, кожен із яких буде оснащений 18 ракетами радіусом дії 20 км.

Американські офіційні особи неодноразово називали створення в Україні інтегрованої системи ППО одним з основних пріоритетів при постачанні країні озброєння. 21 грудня 2022 року держсекретар Ентоні Блінкен оголосив, що США надішлють Україні ЗРК Patriot.