Боррель назвав росіян "великим народом": Данілов різко відповів [ Редагувати ]
Джерело: Офіс президента України
Позиція глави європейської дипломатії Жозепа Борреля щодо росіян - це знак для агресора продовжувати війну проти України та стимул для злочинів.
Про це повідомляє секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов в Twitter.
"На жаль, позиція шанованого європолітика, що "Росія - великий народ" - це запрошення продовжувати вбивства. Путін - уособлення цього народу, поки повстання не доведе зворотного, росіяни несуть відповідальність за війну. Такі сигнали - прояв слабкості, стимул для злочинів", - зазначив Данілов.
Нагадаємо, очільник дипломатії ЄС Жозеп Боррель вважає, що поразка росії у війні проти України не призведе до її зникнення.
Крім того, європейський дипломат назвав росію "великим народом", які також страждають від війни.
"Росія не зникне. Росія - великий народ. Ми нічого не маємо проти росіян. Вони також страждають від цієї війни. Вони страждають. Вони втрачають життя. І вони втрачають економічні можливості. Вони втрачають добробут. І Росія залишиться після закінчення війни", - заявив Боррель.
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