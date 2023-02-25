В Україні сьогодні, 25 лютого ранок почався з масштабної повітряної тривоги. Небезпека оголошена у всіх областях.

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, з території Білорусі зафіксовано виліт російського Міг-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".

Тим часом моніторингові групи повідомляють, що йдеться про зліт МіГ-31К, але на території Росії.

"У нас немає жодної підтвердженої інформації про зліт МіГів у Білорусі чи "Саваслейці" РФ. Зліт 4х бортів МіГ-31К проводився з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область - ред.)", - повідомляють спостерігачі.

За даними "Білоруського Гаюна", МіГ-31К не злітав з території Білорусі.

О 09:54 по низці областей пішли відбої,