По всій Україні оголошено тривогу: росіяни підняли в повітря МіГ [ Редагувати ]
В Україні сьогодні, 25 лютого ранок почався з масштабної повітряної тривоги. Небезпека оголошена у всіх областях.
За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, з території Білорусі зафіксовано виліт російського Міг-31К, який є потенційним носієм гіперзвукових ракет "Кинжал".
Тим часом моніторингові групи повідомляють, що йдеться про зліт МіГ-31К, але на території Росії.
"У нас немає жодної підтвердженої інформації про зліт МіГів у Білорусі чи "Саваслейці" РФ. Зліт 4х бортів МіГ-31К проводився з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область - ред.)", - повідомляють спостерігачі.
За даними "Білоруського Гаюна", МіГ-31К не злітав з території Білорусі.
О 09:54 по низці областей пішли відбої,
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