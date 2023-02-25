У Бєлгородській області повідомляють про потужні вибухи [ Редагувати ]
Вибухи
Джерело: Суспільне
Джерело: Суспільне
У суботу вдень у Бєлгородській області рф прогриміли потужні вибухи. Як стверджують місцеві жителі, звуки гучних "бавовни" чути у кількох районах регіону.
Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
За даними каналів, вибухи чули жителі Шебекинського міського округу, Волоконовського району та селища Розумне.
Зараз місцева влада не коментувала інциденти. Також поки що незрозуміло, які причини вибухів.
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