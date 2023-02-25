Більшість членів G20 рішуче засуджують війну проти України - Індія [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Всі члени G20 погодилися рішуче засудити війну проти України, окрім росії та Китаю. Про це повідомляється в заяві Індії.
Індія дотримувалася формулювань, використаних у тогорічній декларації лідерів G20 на Балі. На її думку, блок G20 не є форумом для вирішення питань безпеки.
На останній великій зустрічі G20 у листопаді лідери рішуче засудили війну, попередивши, що вона посилює нестабільність у світовій економіці.
"Мирне вирішення конфліктів, зусилля щодо врегулювання криз, а також дипломатія та діалог мають життєво важливе значення. Сьогоднішня епоха не має бути війною", - йдеться у поточній заяві Індії.
Guardian зазначає, що в опублікованому сьогодні підсумковому документі йдеться, що згоди щодо формулювання війни проти Україні не було.
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