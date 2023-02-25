Всі члени G20 погодилися рішуче засудити війну проти України, окрім росії та Китаю. Про це повідомляється в заяві Індії.

Індія дотримувалася формулювань, використаних у тогорічній декларації лідерів G20 на Балі. На її думку, блок G20 не є форумом для вирішення питань безпеки.

На останній великій зустрічі G20 у листопаді лідери рішуче засудили війну, попередивши, що вона посилює нестабільність у світовій економіці.

"Мирне вирішення конфліктів, зусилля щодо врегулювання криз, а також дипломатія та діалог мають життєво важливе значення. Сьогоднішня епоха не має бути війною", - йдеться у поточній заяві Індії.

Guardian зазначає, що в опублікованому сьогодні підсумковому документі йдеться, що згоди щодо формулювання війни проти Україні не було.