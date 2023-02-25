Землетрус в Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 50 тисяч [ Редагувати ]
За останніми даними, кількість жертв у результаті землетрусів, що вразили Туреччину та Сирію на початку цього місяця, перевищила 50 000 осіб. Про це повідомляє Aljazeera.
Тільки в Туреччині внаслідок стихійного лиха загинули 44 218 людей, тоді як останнє оголошене число загиблих у Сирії становило 5 914.
Перший землетрус, що 6 лютого вразив південно-східну Туреччину та північну Сирію, мав магнітуду 7,7, а другий - 7,6. За даними AFAD, відтоді в регіоні сталося понад 9000 афтершоків.
Майже 240 тисяч рятувальників, включаючи волонтерів, продовжують працювати в 11 постраждалих від стихійного лиха провінціях Туреччини, деякі з районів залишаються важкодоступними. Однак повідомлень про те, що вдалося когось знайти живим, впродовж останніх трьох днів не надходило.
В Туреччині всього постраждали близько 20 мільйонів людей, у Сирії - 8,8 мільйона.
На цей час в Туреччині зареєстровано 173 000 зруйнованих або серйозно пошкоджених будівель, 530 000 людей було евакуйовано із зони стихійного лиха, причому понад 1,9 мільйона людей знайшли притулок у наметах, будинках-контейнерах, готелях і громадських установах.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган пообіцяв відновити будинки протягом року, хоча експерти кажуть, що влада повинна поставити безпеку перед швидкістю.
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