США у рамках останнього пакету санкцій заборонили експортувати до росії та Білорусі смартфони дорожче $300. Їх зарахували до "предметів розкоші", повідомляється у федеральному реєстрі Міністерства торгівлі США.

До списку обмежень потрапила велика кількість позицій іншої побутової техніки, в тому числі мікрохвильовки, плити, тостери, пилососи, фени, зволожувачі повітря, телевізійні антени, датчики диму та вогню, сигналізації, електроніка для автомобілів, звукозаписне та звуковідтворювальне обладнання тощо. Загалом 276 кодів товарної номенклатури.

Зокрема до рф та Білорусі заборонено поставляти:

холодильники та кондиціонери вартістю понад $750;

пилососи з вбудованим електродвигуном дорожче за $100;

принтери та смартфони дорожче за $300;

електронні ваги дорожче за $100;

вентилятори, у тому числі настінні, підлогові та призначені для дахів;

посудомийні машини, домашні мікрохвильові печі та кофемашини, електричні тостери та звукозаписуюче та звуковідтворювальне обладнання.

Центральним елементом нового санкційного пакету стало встановлення загороджувального мита на постачання російського алюмінію на рівні 200% з 10 березня.