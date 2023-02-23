Байден 24 лютого оголосить нові санкції проти росії - Білий дім [ Редагувати ]
Президент США Джо Байден завтра, 24 лютого, анонсує запровадження нових санкцій проти росії.
Про це повідомляє на брифінгу прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр.
За її словами, 24 лютого Байден проведе онлайн-зустріч із лідерами "Великої сімки" та президентом України Володимиром Зеленським для того, щоб продовжити координацію допомоги українській державі.
"Завтра лідери обговорять, як ми можемо продовжити підтримку України і продовжити посилення тиску на путіна (російського диктатора володимира путіна - ред.)… США застосують широкомасштабні санкції проти ключових секторів, які приносять дохід путіну. Вони будуть поширюватися на російські банки, російську оборонну та технологічну промисловість, а також суб'єктів у третіх країнах, які намагаються обійти наші санкції", - додала вона.
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