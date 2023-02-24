Адміністрація президента США анонсувала нові санкції проти росії, які планується запровадити спільно з G7. Про це повідомляється на сайті Білого дому.

Обмеження зачеплять понад 200 фізичних та юридичних осіб, як російських, так і третіх країн у Європі, Азії та на Близькому Сході, "які підтримують військові дії росії".

Крім того, США підвищать мита на понад 100 видів російських металів, мінералів і хімічної продукції в сукупності на $2,8 млрд, повідомив Білий дім.

Також країни G7 мають намір підтримати створення "координаційного механізму забезпечення дотримання" санкційного режиму під керівництвом Сполучених Штатів. Країни G7 домовилися зберегти блокування російських активів до закінчення збройного вторгнення в Україну.

США мають намір запровадити санкції щодо компаній, пов'язаних з російською оборонною та технологічною промисловістю, а також проти тих, хто"дозволяє рф ухилятися від санкцій" Обмеження запровадять і проти металургійного та гірничодобувного сектора росії.

Міністерство торгівлі США заборонить купувати товари, у тому числі напівпровідники, 90 компаніям з росії, Китаю та інших країн, які на думку відомства намагаються обійти санкції. Крім цього, США і G7 запровадять нові санкції, які дозволять обмежити поставки компонентів, виявлені в іранських безпілотниках.

Нагадаємо, 24 лютого, адміністрація президента США Джо Байдена також оголосила про новий пакет військової допомоги Україні на суму $2 млрд. До нього увійдуть боєприпаси для HIMARS та безпілотники.