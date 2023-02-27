У понеділок зранку, 27 грудня, окупанти вивели один ракетоносій з чотирма "Калібрами" на бойове чергування. Є ймовірність завдання ворогом ударів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.

Наразі це 6 кораблів, серед яких виведений зранку 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр".

Також, за даними командування, ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.