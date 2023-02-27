Висока ймовірність ударів: рф вивела в Чорне море носій "Калібрів" [ Редагувати ]
У понеділок зранку, 27 грудня, окупанти вивели один ракетоносій з чотирма "Калібрами" на бойове чергування. Є ймовірність завдання ворогом ударів. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
Корабельне угруповання ворога в Чорному морі тримається на безпечній відстані від контрольованого Україною берега.
Наразі це 6 кораблів, серед яких виведений зранку 1 підводний ракетоносій, споряджений 4 ракетами типу "Калібр".
Також, за даними командування, ворог продовжує повітряну розвідку, аналіз активності авіації і попередніх нічних дронових атак свідчить про високу імовірність ракетних ударів.
Будьте пильні та уважні, не нехтуйте заходами безпеки, оперативно реагуйте на попередження про повітряну тривогу.
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