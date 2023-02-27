Станом на понеділок, 27 лютого, ситуація на фронті залишається напруженою. Про це свідчить карта, опублікована у Twitter Міноборони Британії.

Найзапекліші бойові дії проходять у Донецькій та Луганській областях. російські окупанти намагаються проводити наступальні дії, та українські захисники дають їм відсіч.

Окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямах.

При цьому українські захисники тримають стійку оборону та не дають ворогові просунуться. За добу вони відбили 81 ворожу атаку на цих напрямках.

В інших регіонах ситуація стабільна. Загарбники продовжують завдавати ударів по мирних містах та селах у Херсонській, Запорізькій, Харківській, Сумській та Чернігівській областях.