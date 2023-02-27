Начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що окупанти намагаються посунутися з лівобережжя Херсонської області ближче до Криму. Ворог сподівається, що там йому буде безпечніше, але це не так. Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Що стосується лівобережної Херсонщини, то так, вони намагаються посунутися ближче до Криму, сподіваючись що там їм буде "тепліше". Але ми можемо засвідчити, що там їм буде "гаряче". Наразі вони підтягнули туди резерв строковиків з Челябінської області для облаштування додаткових оборонних споруд. Поки що вони окопуються.

Також вона висловила думку, що ворог навряд чи "віддасть", Крим, який наразі окупований, так легко, як це хотілося б очікувати.

Але те, що таких запеклих боїв не буде - це більш вірогідно. Скоріш за все битва залишиться за Донецькою та Луганською областями, а Крим пройде трошки по-іншому сценарію.

Так, у ранковому зведенні в Генштабі повідомили, що в Олешках та Скадовську Херсонської області представники так званої "влади" готуються до втечі на територію тимчасово окупованого Криму.

Зокрема, противник почав боятися того, що регіон буде деокупований українськими захисниками.