Ізраїль надасть Україні системи оповіщення: деталі [ Редагувати ]
Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Ізраїль допоможе Україні встановити систему попередження цивільного населення про наближення російських ракет. Про це він сказав в інтерв'ю The Times of Israel.
Це може статись протягом чотирьох місяців.
Як пояснив Корнійчук, терміни встановлення системи оповіщення не є вдалими, оскільки України вже перебуває в стані жорстокої війни.
Ми говоримо про це публічно вже пів року. Це не те, про що ми говоримо таємно. Нам пообіцяли, що ми її отримаємо, але ми досі її не отримали.
Корнійчук зауважив, що початкове розгортання буде пілотним й в кращому випадку охопить ціле місто, як, наприклад, Київ. Водночас Єрусалим надасть Україні 200 млн доларів кредитних гарантій на будівництво медичних та інших цивільних об'єктів. За словами посла Київ "буде радий використати цей кредит для придбання ізраїльського оборонного обладнання".
За словами ізраїльського політика Зеева Елькіна, рішення щодо передачі системи оповіщення останні півтора місяця загальмувалося, однак продовжує просуватись.
Нашу систему оповіщення настільки точно розроблено, що вона в змозі попереджати про обстріли точково - коли в одному районі міста лунає сирена і люди мають іти до сховищ, а в іншому районі люди сидять у кафе. В Україні це сильно поліпшить якість життя людей.
Елькін зауважив, що поставка займе від трьох до шести місяців.
Ми вважаємо, що три місяці - це максимум і що є можливість зробити це швидше, і просуватимемо це питання через комісію Кнесету у закордонних справах і обороні, очолювану Юлієм Едельштейном.
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