Загроза ракетного удару: скільки "Калібрів" тримає рф у Чорному морі [ Редагувати ]
Джерело: GettyImages/Global Images Ukraine
У понеділок, 27 лютого, російська армія збільшила своє корабельне угруповання у Чорному морі. Наразі там зафіксовано два ракетоносії.
Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".
"Корабельне угруповання ворога в Чорному морі збільшено вдвічі, наразі 12 кораблів продовжують перебування на безпечній відстані від контрольованого Україною берега", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що серед них вже 2 підводних ракетоносії, а це 8 "Калібрів" і 3 великих десантних кораблі.
"Загроза ракетних атак залишається актуальною, ворог продовжує розвідувальну діяльність і вишукування нової тактики дій", - додали в командуванні.
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