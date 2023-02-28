Окупанти обстріляли Святогорськ: один рятувальник загинув, четверо поранені (фото) [ Редагувати ]
У ніч на 28 лютого російські війська обстріляли частину ДСНС у Святогірську Краматорського району Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.
За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це - усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.
Ворожа ракета забрала життя молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана, повідомили в ДСНС.
Внаслідок обстрілу рашистів пошкоджено пожежне депо, виведені з ладу машини рятувальників, зокрема ті, які використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини.
Нагадаємо, росія обстрілює рятувальників другий день підряд. Напередодні жертвами російських снарядів стали двоє працівників ДСНС на Хмельниччині.
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