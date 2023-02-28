У ніч на 28 лютого російські війська обстріляли частину ДСНС у Святогірську Краматорського району Донецької області. Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За попередньою інформацією, 1 рятувальник загинув, ще 4 поранені. Це - усвідомлений і цинічний удар не по військовим, а по тим, хто допомагає виживати цивільним навіть під час активних бойових дій.

Ворожа ракета забрала життя молодшого сержанта служби цивільного захисту, фельдшера рятувального відділення Олександра Цуркана, повідомили в ДСНС.

Внаслідок обстрілу рашистів пошкоджено пожежне депо, виведені з ладу машини рятувальників, зокрема ті, які використовуються для розмінування деокупованих територій Донеччини.

Нагадаємо, росія обстрілює рятувальників другий день підряд. Напередодні жертвами російських снарядів стали двоє працівників ДСНС на Хмельниччині.