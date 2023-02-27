Атака дронами на Хмельницький: у лікарні помер ще один рятувальник [ Редагувати ]
Джерело: ДСНС України
Через атаку дронів на Хмельницький у понеділок, 27 лютого, загинули двоє рятувальників. Один із них помер у лікарні.
Про це повідомляється в Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.
"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя - рятувальника", - розповів він.
по темі
Під час атаки дронами на Хмельницький у понеділок, 27 лютого, загинув працівник рятувальної служби. Ще чотири особи отримали поранення
У п'ятницю, 10 лютого, російські військові завдали масованого ракетного удару по Україні
У понеділок зранку, 27 грудня, окупанти вивели один ракетоносій з чотирма "Калібрами" на бойове чергування
У понеділок, 27 лютого, у Херсоні лунають гучні вибухи
Українські воїни за минулу добу знищили ще 560 російських окупантів. Крім того, наші захисники збили літак ворога