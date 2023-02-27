Через атаку дронів на Хмельницький у понеділок, 27 лютого, загинули двоє рятувальників. Один із них помер у лікарні.

Про це повідомляється в Telegram голови Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"На жаль, маємо ще одну смерть у лікарні. Лікарям не вдалося врятувати життя ще одного Героя - рятувальника", - розповів він.