В Україні оголосили мегазбір на 300 дронів для ЗСУ [ Редагувати ]
28 лютого в Україні розпочали збір 60 мільйонів гривень на 300 дронів DJI Mavic 3T для ЗСУ. Учасники можуть отримати сіль із Соледара з підписом Люка Скайвокера. Збір анонсував блогер Ігор Лаченков.
"Разом із monobank, Олегом Гороховським та платформою UNITED24 оголошуємо збір ₴60 000 000 на 300 дронів DJI Mavic 3T для ЗСУ", - написав Лаченков.
Ті хто задонатить на безпілотник для українських захисників автоматично стає учасником розіграшу йодованої солі з Артемсіль із шахт Соледара. Загалом 400 штук в спеціальному пакуванні з ілюстрацією художника Максима Паленко.
Крім того, 10 пачок будуть підписані Марком Гемілом, який грав у "Зоряних війнах" Люка Скайвокера.
Кожна гривня це шанс виграти подарунок, чим більше донатів, тим більше шансів.
Перші сто учасникам, які задонатять від 100 тисяч грн однією транзакцією, отримають пачку солі з автографом командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.
Збір триватиме до 22:00 2 березня.
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