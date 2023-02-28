З середи, 1 березня, в Одесі та області буде скорочено час тривалості комендантської години.

Про це повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко в Telegram.

"З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00:00 до 05:00 години ", - повідомив він.

Під час дії комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.

Зазначимо, що до цього комендантська година в Одесі діяла з 23:00 до 5:00.