В Одесі та області скоротили час комендантської години [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
З середи, 1 березня, в Одесі та області буде скорочено час тривалості комендантської години.
Про це повідомляє голова Одеської ОВА Максим Марченко в Telegram.
"З 1 березня 2023 року запроваджено на території Одеси та Одеської області комендантську годину з 00:00 до 05:00 години ", - повідомив він.
Під час дії комендантської години заборонено перебування людей на вулицях та в інших громадських місцях без спеціально виданих перепусток та посвідчень.
Зазначимо, що до цього комендантська година в Одесі діяла з 23:00 до 5:00.
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