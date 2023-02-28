В російському Єйську в районі аеропорту вибухи: видно дим [ Редагувати ]
Джерело: Суспільне
Сьогодні, 28 лютого, в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи. Про це повідомляють російські ЗМІ.
Місцеві пабліки повідомляють про вибухи, в результаті яких в районі аеропорту видно дим.
Місцеві жителі опублікували в соцмережах відео, на якому чутно гул сирен, ймовірно, машин екстрених служб, які рухаються в районі аеропорту.
Зауважимо, відстань від лінії фронту до Єйську близько 150 кілометрів.
Глава Єйського району Роман Бублик заявив, що вибухи в районі аеродрому нібито "планові" та відбуваються в рамках "військово-тактичних навчань". Зазначимо, що схожу версію росіяни озвучували й після вибухів в окупованому Джанкої в Криму кілька місяців тому.
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