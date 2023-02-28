Сьогодні, 28 лютого, в російському Єйську в районі аеродрому пролунали вибухи. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Місцеві пабліки повідомляють про вибухи, в результаті яких в районі аеропорту видно дим.

Місцеві жителі опублікували в соцмережах відео, на якому чутно гул сирен, ймовірно, машин екстрених служб, які рухаються в районі аеропорту.

Зауважимо, відстань від лінії фронту до Єйську близько 150 кілометрів.

Глава Єйського району Роман Бублик заявив, що вибухи в районі аеродрому нібито "планові" та відбуваються в рамках "військово-тактичних навчань". Зазначимо, що схожу версію росіяни озвучували й після вибухів в окупованому Джанкої в Криму кілька місяців тому.