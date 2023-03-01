У Туреччині з-під завалів врятували українку та її 4-річного сина (відео)

У турецькому Іскендеруні з-під завалів врятували жінку з України та її 4-річного сина. Рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Жінка вже тривалий час мешкає в Туреччині, чи має вона турецьке громадянство, не повідомляється