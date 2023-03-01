Туреччину сколихнув новий потужний землетрус [ Редагувати ]
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На південному сході Туреччини 28 лютого стався сильний землетрус. Магнітуда сягнула 5,6 бала.
Осередок підземних поштовхів залягав на глибині 7 кілометрів у районі Єселюрт провінції Малатія.
"Унаслідок землетрусу загинули двоє людей, 140 зазнали травм", - зазначили в управлінні з ліквідації надзвичайних ситуацій і стихійних лих Туреччини.
До медичних закладів було госпіталізовано 40 поранених. Наразі 12 із них перебувають у важкому стані.
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Скільки триватиме місія, наразі невідомо. Адже масштаби руйнувань в уражених регіонах дотепер оцінити неможливо.
У Туреччині внаслідок землетрусів, що сталися 6 лютого, загинули 35 418 людей
В регіонах, що постраждали від стихії, цілодобово тривають пошуково-рятувальні роботи. Натепер офіційно загиблих - понад 35 тисяч. Президент Реджеп Ердоган оголосив у Туреччині надзвичайний стан на три місяці. Останні подробиці із зони лиха зібрала Анна Басова.
Поранених майже в чотири рази більше. І цифри неостаточні. Рятувальна операція триває.
У турецькому Іскендеруні з-під завалів врятували жінку з України та її 4-річного сина. Рятувальникам вдалося дістатися до народженої в Україні Олени Акгьоль та її 4-річного сина Юкселя. Жінка вже тривалий час мешкає в Туреччині, чи має вона турецьке громадянство, не повідомляється
На п'ятий день після смертоносного землетрусу рятувальні роботи на південному сході Туреччини не спиняються ні на мить. В Одабаші - провінція Хатай - врятували семимісячне немовля. Попри шістдесят годин під уламками, дівчинка почувається добре.